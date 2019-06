Lächelnd steht Cathy Hummels in der blühenden Natur. Die Spielerfrau strahlt mit der Sonne um die Wette. Wenn da nicht gefühlt ein Arm zu wenig wäre. Ihren Gute-Laune-Schnappschuss betitelt sie mit "Bye Bye Saint Tropez - Es gibt diese Woche nochmal viel zu tun für mich UND dann geht es endlich in den großen Familienurlaub". So weit so schön für die junge Dame. Wäre da nicht der fehlende Arm. Oder wurde das Bild etwa nur aus einem merkwürdigen Winkel aufgenommen?