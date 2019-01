"Argo" war seine Geschichte Ben Affleck verabschiedet sich von Argo-Held Tony Mendez

Ben Affleck (46, "Gone Girl - Das perfekte Verbrechen") hat sich mit einem emotionalen Tweet von Antonio "Tony" Mendez verabschiedet, dem US-Spion, der als Vorlage für Afflecks Rolle in "Argo" diente. Mendez wurde durch die Rettung mehrerer US-Diplomaten aus dem Iran bekannt. Der an Parkinson Erkrankte starb am Samstag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie laut US-Medien mitteilte.