Auch wegen seiner guten Lage am Englischen Garten, zweieinhalb Kilometer vom Marienplatz entfernt, gibt es Ängste, dass an dem "Filetstück" an der Ifflandstraße in Zukunft ein Reichen-Ghetto entstehen könnte. Diese Befürchtungen bringt der Präsident der Bayerischen Akademie der Schönen Künste am Dienstag auf den Punkt: "Wenn man soviel Geld investiert, will man in unserer kapitalistischen Marktwirtschaft noch mehr bekommen", sagt Winfried Nerdinger, der Professor für Architekturgeschichte ist. Er ist Gastgeber der Diskussionsrunde "Ensemble unter Denkmalschutz – das Schicksal des verkauften Tucherparks".