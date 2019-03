Es war überhaupt ein anstrengender Fall vom so verehrten wie erprobten Kölner Duo Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär). Der Film fängt mit einem Knall an (Weltkriegs-Bomber fliegen über einer Großstadt, dazu läuft das poppige "Enola Gay" von OMD, bald explodiert in der Erzählgegenwart eine Altlast-Bombe) – und verpufft dann 80 weitere Minuten lang so vor sich hin.