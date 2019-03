So ein verrücktes Pärchen wie Thiel und Boerne gibt's nur einmal auf der Welt, dachte man bis zum 34. Fall des Münsteraner Ermittler-Duos. Dass sogar direkt in der 300.000-Einwohner-Stadt zwei Kollegen rumlaufen, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sehen, bietet in "Spieglein, Spieglein" die Grundlage für den absurden Racheplan eines ehemaligen Gejagten der beiden Exzentriker vom Dienst.