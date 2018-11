Wird das beim Bau am Schloss Nymphenburg auch so?

Es waren alle sehr geschockt von den ersten Visualisierungen, die veröffentlicht wurden, auch, weil die so farblos und grau waren, wurde damals gesagt. Aber in der Ausschreibung für den Neubau, an der wir teilgenommen haben, waren einfach keine Farben erlaubt. Die Farbgebung wird sich natürlich an das Effner’sche Konzept der Bauten am Schloss anpassen.