Arbeitsbienen mit Schraubenziehern Familienclan schickt Mädchen auf Diebestour – Prozess

Einbrecherin von Mann und Schwiegermutter angeleitet

Unter anderem sprachen die Verteidiger von einer Vorverurteilung ihrer Mandanten durch die Presse; davon, dass der Gesamtschaden in den angeklagten Fällen bei „nur“ 12.500 Euro liege, und dass ein Tatnachweis in den meisten Fällen nicht zu führen sei. Sie könnten sich maximal eine Freiheitsstrafe von drei Jahren „vorstellen“, meinten die Verteidiger des Ehepaars. Bei Giorgio V. müsse Jugendstrafrecht angewandt werden, so dessen Verteidiger. Und nachdem dieser, wie seine Eltern auch, mittlerweile seit 14 Monaten in Untersuchungshaft sitze, sei eine Freisetzung eigentlich das einzig in Frage Kommende. Seine Ehefrau würde ihn dann allerdings nicht in die Arme schließen können: Sabrina V. war ebenfalls eine Arbeitsbiene und muss sich für Einbrüche in Köln und Dortmund verantworten, die sie nach telefonischer Anleitung durch ihren Mann und ihre Schwiegermutter begangen hat.