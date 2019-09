Arbeitsbesuch in Dänemark Victoria und Frederik: Gipfeltreffen der fast gekrönten Häupter

Noch keine Thronwechsel in Sicht

Während die einstige Königin der Niederlande, Beatrix (81), sowie die Ex-Könige, Juan-Carlos (81) von Spanien und Albert II. (85) von Belgien, die Zepter längst übergeben haben, regiert in Schweden, Dänemark und Norwegen noch die ältere Generation. Bei allen drei Königshäusern ist aber ebenfalls denkbar, dass der Thronwechsel nicht erst posthum vollzogen wird. Anders in Großbritannien. Bislang hält Queen Elizabeth II. (93) eisern an der Tradition fest und so bleibt Prinz Charles (70) der ewige Thronfolger.