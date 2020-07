Nein, meint Dr. Philip Bierbach, Geschäftsführer von "gehalt.de" im portaleigenen Interview. "Im Vergleich zu 2019 gehen wir davon aus, dass die Gehälter in diesem Jahr mit einem Plus von 1,6 Prozent noch minimal steigen." Der Anstieg ist jedoch nicht so hoch, wie noch zum Jahresbeginn vermutet wurde. Laut Bierbach sind die Analysten Ende 2019 noch von einem Plus von 2,9 Prozent ausgegangen. Zum Vergleich: Zwischen 2009 und 2019 betrug die durchschnittliche Lohnsteigerungsrate 2,57 Prozent.