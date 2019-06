"Ich arbeite auch bei solchen Temperaturen ganz normal"

Auch Taxifahrer haben unter den extremen Temperaturen zu leiden. Zwar sind ihre Autos in der Regel klimatisiert, davon profitieren aber vor allem die Fahrgäste. Denn die Fahrer stehen oft eine längere Zeit mit ihren Autos in der Sonne und dann sind die Klimaanlagen meist nicht in Betrieb. So auch bei Taxifahrer Ali Amini (50), den die AZ am Mittwochmittag in der Innenstadt getroffen hat.