Um eine Verbreitung des Coronavirus in Unternehmen zu vermeiden, weisen immer mehr Arbeitgeber ihre Mitarbeiter an, von zu Hause aus zu arbeiten. Die damit einhergehenden Kosten für Telefon, Internet und Büroartikel kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer steuerfrei erstatten. Darauf weist Erich Nöll vom Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine in Berlin hin. Oftmals ist es aber aufwendig, tatsächlich entstandene Kosten zu ermitteln.