Arbeit statt Vergnügen Liam Hemsworth: Instagram-Rückkehr nach dem Ehe-Aus mit Miley Cyrus

Wie verarbeitet man das Ende einer Ehe? Die einen machen einen längeren Urlaub, andere ziehen in eine neue Stadt - und Schauspieler Liam Hemsworth (29) vergräbt sich offenbar in Arbeit. Zumindest entsteht dieser Eindruck bei seinem ersten Instagram-Post seit der Bekanntgabe der Trennung von Popstar Miley Cyrus (26, "She Is Coming"). In dem kündigte er den Release seines neuen Films an.