April in heimischer Quarantäne Albert II. von Monaco hat Covid-19 überstanden

Fürst Albert II. wird sich zur Quarantäne in sein Landanwesen Roc Agel zurückziehen, wo seine Frau Prinzessin Charlene (42) mit ihren fünfjährigen Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella in Isolation war. "People" erzählte er, dass sie die letzten Tage per Videotelefonie in Kontakt waren.