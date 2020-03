Apps und Tipps Kontakt halten mit den Lieben: So klappt es mit der Videotelefonie

Neue Nutzer sollten sich zunächst per Telefon absprechen, welcher Dienst in der Familie oder unter Freunden am verbreitetsten ist, denn eine Verbindung zwischen unterschiedlichen Apps oder Programmen kann in der Regel nicht hergestellt werden. Nutzen alle Verwandten beispielsweise ein iPhone, ist es für gewöhnlich am sinnvollsten, direkt auf Apples Facetime zurückzugreifen, da die kostenlose Funktion schon vorinstalliert ist.