Heiko Dietz leitet in München das "Theater ... und so fort". In einem offenen Brief richtet er sich direkt an den bayerischen Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, und bittet um die Öffnung der Spielstätten: "Klassenzimmer werden zugänglich gemacht. Kirchen. Die Gastronomie. Die Hotels. Warum also nicht auch Theater?"