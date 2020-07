Appell an "egoistische Idioten" Trotz Asthma: Sängerin Pink trägt sogar zwei Masken

"Ich habe Asthma und ich trage ZWEI Masken! Ich atme gut und ich bin kein egoistischer Idiot! EINE MASKE ZU TRAGEN, IST NICHT SO SCHWER", schreibt sie. Auf dem zugehörigen Foto trägt Pink über einer schlichten medizinischen Maske eine zweite, stylische Version in Schwarz-Weiß. Für ihren Einsatz erntet sie viel Zustimmung von ihren Followern. Unter anderem kommentiert die an MS erkrankte Schauspielerin Selma Blair (48): "Ja, vielen Dank. Übrigens, du fehlst mir sehr."