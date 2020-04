Doch auch die MVG ist gefragt. Wie wird sie das aktuelle Masken-Gebot dieser Woche und die Maskenpflicht ab Montag durchsetzen? Die Antwort: Sie wird an die Vernunft der Fahrgäste appellieren, so MVG-Sprecher Matthias Korte. Die MVG werde dazu auffordern, "auf das bestehende Gebot zu achten beziehungsweise ab kommender Woche die Pflicht einzuhalten. Das tun wir auf allen Kanälen, den Anzeigen, in den Durchsagen, auf Plakaten und in der App", sagte Korte.