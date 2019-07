App Store bietet 300.000 Games Gaming am Smartphone: Lohnt sich das überhaupt?

Dabei sind PC-Gamer in der Unterzahl. In einem Artikel des Wirtschaftsmagazins "Forbes" aus dem vergangenen Oktober wird etwa eine Umfrage aus Großbritannien zitiert, in der 42 Prozent der Befragten angaben, am liebsten am Smartphone zu spielen. Im Gegensatz dazu bevorzugen 32 Prozent Konsolen und die restlichen 26 Prozent den PC. Und ja, Gaming am Smartphone lohnt sich.