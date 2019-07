Doch weder die NASA noch Aliens tauchten in dem Getreidefeld bei Brunnthal auf. Dafür aber ein Team von Weltraumfans. Sie hatten die Kapsel im Maßstab 1:10 gebaut anlässlich des 50. Jahrestags der Apollo-11-Mission mit einem Wetterballon in den Himmel steigen lassen. Die Sonde war um 18.25 Uhr in der Nähe von Starnberg gestartet. Ein Heliumballon brachte den Apollo-Kapsel-Nachbau in bis zu 40 Kilometer Höhe.