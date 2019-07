"Apex Legends" und mehr Die Videospiel-Highlights im Juli

Im Action-Rollenspiel "Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order" (Switch) macht sich eine ganze Riege an Marvel-Superhelden auf, um die Infinity-Steine zu jagen und sich Bösewicht Thanos zu stellen. Spieler bauen dazu ihr persönliches Lieblingsteam aus bekannten Charakteren wie den Avengers, den Guardians of the Galaxy oder auch den X-Men zusammen. Mit dabei sind unter anderem Iron Man, Captain America, Wolverine und Spider-Man.

Für alle Brettspielfreude dürfte sich ein Blick auf "Gloomhaven" lohnen. Die Brettspielumsetzung für den PC erscheint am 17. Juli und bietet einen fordernden Mix aus rundenbasiertem Taktikrollenspiel und Dungeon Crawler. Spieler leiten eine Truppe aus Söldnern durch zufällig erstellte Dungeons und treffen auf dem Weg auf immer härtere Gegner, die ihnen ans Leder wollen.

Der Fantasie freien Lauf lassen

Mit einer frischen Mischung aus Rollen- und Aufbauspiel sorgte "Dragon Quest Builders" Anfang 2016 für Aufruhr. Am 12. Juli soll nun endlich "Dragon Quest Builders 2" für PS4 und Nintendo Switch erscheinen. Ähnlich wie bei "Minecraft" sind dem Spieler kaum Grenzen dabei gesetzt, was er im Spiel erschaffen möchte - entweder in einer Einzelspielerkampagne oder online mit bis zu drei weiteren Freunden.

Frische Gegenden, ein neuer Charakter mit dem Namen "Big Khan" und vieles mehr erwarten Spieler in "Seed of Evil", der ersten Erweiterung zur Rundenstrategie "Mutant Year Zero: Road to Eden" (PC, PS4, Xbox One). Zeitgleich mit der Erweiterung erscheint am 30. Juli zudem endlich eine Version des Games für die Nintendo Switch. Worum es geht: Ein Team aus Mutanten, darunter beispielsweise ein humanoides Wildschwein, schlagen sich in einer Mischung aus "X-Com"-Gameplay und Schleich-Action durch die Endzeit.

Von der beliebten Anime-Serie zum spannenden Fighting-Game: Studio Trigger und Arc System Works tun sich zusammen, um am 25. Juli "Kill la Kill - IF" auf den PC und einen Tag später auf PS4 und Nintendo Switch zu bringen. Mit zehn Charakteren, die Teils aus der Serie bekannt und teils neu sind, liefern sich Spieler intensive Anime-Prügeleien - und das auch in einem Story-Modus, der neue Szenarios bietet, die es so bisher nicht zu sehen gab.

"Fire Emblem: Three Houses" (Nintendo Switch) ist der neueste Teil einer althergebrachten Reihe an beliebten Taktik-Rollenspielen, die sich unter anderem durch fordernde rundenbasierte Kämpfe auszeichnet. Diesmal verschlägt es Gamer in die neue Welt Fódlan, in der sie in einer frischen Geschichte gleich ganze Truppenformationen befehligen müssen.

Das kleine Berliner Studio Jo-Mei hat sich mit EA zusammengetan, um am 5. Juli "Sea of Solitude" (PC, PS4, Xbox One) zu veröffentlichen. In dem ungewöhnlichen Abenteuer machen sich Spieler zusammen mit der einsamen, jungen Kay auf eine Reise durch eine überschwemmte Stadt, auf der sie nicht nur Rätsel lösen, sondern sich auch ihren inneren Dämonen stellen muss.