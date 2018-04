Anzeige wegen Körperverletzung Bus-Attacke: Kampfsport-Star Conor McGregor stellt sich der Polizei

Kampfsport-Star Conor McGregor (29) hat sich nach dem Angriff auf einen Bus im Barclays Center in New York der Polizei gestellt. Das berichtet "TMZ". Zuvor hatte das US-Promiportal berichtet, der 29-Jährige werde gesucht, nachdem er Gegenstände gegen einen Bus geworfen hatte, in dem mehrere UFC-Kämpfer und Mitarbeiter saßen. Mehrere Personen wurden bei dem Angriff verletzt - darunter auch der Kämpfer Michael Chiesa (30). Er wurde offenbar mit Schnittwunden im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert.