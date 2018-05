Ärger für Tim Wiese: Opfer musste leiden

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Beamten hatte Wiese seinen Lamborghini am vergangenen Montag vor einem Elektrofachmarkt so auf einen Behindertenparkplatz gestellt, dass der 91-Jährige nicht in sein Auto einsteigen konnte. "Er hat 20 bis 25 Minuten in der Hitze gewartet - mit Schmerzen, er ist auf einen Gehstock angewiesen", sagte die Sprecherin.