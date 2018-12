In der Strafanzeige, die vom Münchner Anwalt Hildebrecht Braun eingereicht wurde, ist ein halbes Dutzend an Strafverfahren aufgeführt, in denen "die Schweizer Millionen" thematisiert wurden – beziehungsweise nicht!

Entscheidende Verfahren, die die Existenz des Geldes und den Umgang damit erklären hätten können, seien rechtswidrig von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden, kritisiert Schlötterer das Verhalten der Ermittlungsbehörden. "Im Grund genommen wurde oft überhaupt nicht ermittelt", sagt er der AZ. Unverhoffte Rückendeckung bei seiner Kritik an der Intensität der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungstätigkeit im Streitfall Schlötterer/Strauß bekommt Schlötterer vom Münchner Amts- und auch vom Landgericht. Die beiden Gerichte mussten sich mit einem Strafbefehl beschäftigen, den die Staatsanwaltschaft gegen Schlötterer verhängen wollte.

Unzureichend betriebene Nachforschungen

Er habe das Andenken von Franz Josef Strauß verunglimpft, so die Staatsanwaltschaft. In der Ablehnung des Antrags durch das Amtsgericht sprach das Gericht von unzureichend betriebenen Nachforschungen, "nahezu keinen eigenen Ermittlungen" und zur Verfügung stehenden aber nicht vernommenen Zeugen. Auch das Landgericht schloss sich dieser Einschätzung an. Bausback soll vom Vorgehen der Staatsanwaltschaft gewusst - und es gedeckt haben, behauptet Schlötterer.

