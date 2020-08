Die DLRG ist nach eigenen Angaben im Dauereinsatz, im Vergleich zum Vorjahr müssen die Rettungskräfte heuer bis zu 50 Prozent öfter ausrücken. Doch manchmal kommt jede Hilfe zu spät: Ende Juli ertranken in Bayern im Schnitt jeden Tag zwei Menschen, warnte der Sprecher des DLRG-Landesverbands. „Quer durch alle Alters- und Bevölkerungsschichten – in den Jahren davor waren es vor allem Senioren oder leichtsinnige Männer.“

Gerade Schwimmer und Stand-Up-Paddler unterschätzen die Sogwirkung der Schiffsschraube und kämen gefährlich nahe, meint Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt. „Unsere Kapitäne müssen sich regelrecht einen Weg durch die Wassersportler bahnen.“ Seit Ende Mai überqueren die Ausflugsschiffe wieder den Starnberger See, den Ammersee, Königs- und Tegernsee (AZ berichtete) – wegen Corona allerdings nur mit zwei Dritteln der üblichen Anzahl an Fahrgästen.

Starnberg: Im Fünfseenland geht es "hoch her"

Umso mehr drängen sich die Menschen an den Badestellen im Fünfseenland, berichtet eine Sprecherin des Landratsamts Starnberg. „Natürlich geht es bei uns ganz schön hoch her. Es sind wirklich alle Seen mehr als gut besucht.“ Manche Bäder malen inzwischen Kreise auf die Wiese, damit die Besucher sich an die Abstände halten. Auch die Polizei kontrolliere die Uferbereiche.

In Volkach hat sich sogar eine Task-Force gebildet: Verstöße werden sanktioniert, mehr Mülleimer und mobile Toiletten eingerichtet. Um die Situation auf dem Wasser zu entzerren, verlagern Kanu-Verleiher Zustiegsorte. Ein Sicherheitsdienst wird an stark frequentierten Stellen eingesetzt. An Wildparker wurden vergangenen Samstag rund 70 Strafzettel verteilt.

Die Anwohner fordern drastischere Strafen für rücksichtslose Besucher. Um Touristenströme zu verhindern, wollen sie zudem erreichen, dass die Region nicht mehr als Urlaubsziel beworben wird. Denn seit langem seien die Grenzen der Belastbarkeit für Natur und Bürger erreicht. Rund 30 Aktivisten fanden sich gestern an der Mainschleife bei Volkach zusammen, um ihren Unmut kundzutun.

