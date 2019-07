Aubing-Lochhausen - Der Recyclinghof in Aubing-Lochhausen steht in Flammen! Wie die Feuerwehr mitteilt, ist dort am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot von rund 100 Mann vor Ort und bekämpfen den immer wieder aufflammenden Brand.