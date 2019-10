"Etwas aufgelöst haben sie sich deshalb an eine Polizeistreife an der Absperrung der Laufstrecke an der Ecke Orleans-/Rosenheimer Straße gewendet", erzählt ein Polizeisprecher. Die Polizisten machen daraufhin kurzen Prozess und eskortieren die werdenden Eltern mit Blaulicht ins Krankenhaus.