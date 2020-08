Unterschriftenliste für sichereres Baden im Eisbach

Die alleinerziehende Frau, die mit ihrem Sohn in der Karolinenstraße wohnt, steckt so dauernd in einem Dilemma: "Als Mutter habe ich den Instinkt zu helfen, wenn ich dieses Geschrei höre. Aber ich kann mein Kind auch nicht alleine lassen." Vor allem wundert sie sich, dass man nicht für mehr Sicherheit am Eisbach sorgt: "Auf der einen Seite werden die Schwimmer von der Stadt geduldet, aber auf der anderen gibt es keinen sicheren Ausstieg, Hinweisschilder an der Brücke, Rettungsringe oder jemanden, der aufpasst, wie Bademeister oder Wasserwacht." An der Karolinenstraße gibt es zudem auch eine Stelle ohne Zaun, an der man ungeschützt ins Wasser fallen kann.