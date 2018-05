Fanprojekt-Mitarbeiter Lothar Langer war auch bei den Veranstaltungen am Grünspitz dabei und schildert die Lage anders: "Klar, es war laut – allerdings im zeitlichen Rahmen. Um zehn war Schluss und an einer viel befahrenen Straße bringt auch etwas lautere Musik die Menschen um diese Uhrzeit glaube ich nicht aus dem Konzept", sagt er im Gespräch mit der AZ. Es gehe ihm in der Sache um konstruktiven Austausch und um die Chancen, die der Grünspitz bietet. "Das ist so ein interessanter Ort mit richtigem urbanen Leben", findet er.