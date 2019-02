München - Eigentlich wurde Siegfried Mauser 2014 als neuer Rektor der Salzburger Universität Mozarteum von seinem Lehrauftrag in München fürs Erste freigestellt. Doch er wollte weiter an der Musikhochschule der bayerischen Landeshauptstadt unterrichten - mit einem Lehrauftrag und für rund 277 Euro die Stunde. Viel zu teuer, befand das Verwaltungsgericht München. Es verurteilte den früheren Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater am Mittwoch, rund 15.000 Euro an den Freistaat zurückzuzahlen. Weitere 6.000 Euro muss er erstatten für eine Prämie, die er nach Ansicht des Gerichts zu Unrecht erhalten hat. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Mausers Rechtsanwalt kündigte Rechtsmittel an.