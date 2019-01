Anwalt Ben Brafman geht von Bord Rückschlag für Harvey Weinstein: Sein Strafverteidiger wirft hin

Konkret wird aktuell noch in zwei Fällen Anklage erhoben. Die Produktions-Assistentin Mimi Haleyi wirft Weinstein vor, sie im Jahr 2006 zu Oralverkehr gezwungen zu haben. Zudem gibt eine Frau an, 2013 von ihm in einem Hotel in Manhattan vergewaltigt worden zu sein. Die Klage einer dritten Frau konnte Brafman schon im Oktober des vergangenen Jahres abschmettern.