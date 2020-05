Anwälte bereiten Anfrage vor "Tiger King"-Star Joe Exotic: Wird ihn Donald Trump begnadigen?

Exotic erreichte kürzlich weltweite Bekanntheit durch die Netflix-Doku "Tiger King" (in Deutschland "Großkatzen und ihre Raubtiere"). Die Serie dreht sich in weiten Teilen nicht nur um die zahlreichen Großkatzen Exotics, sondern auch um seine Fehde mit Carole Baskin (58). 2019 wurde Exotic von einem US-Gericht unter anderem wegen der Erteilung eines versuchten Auftragsmordes an Baskin schuldig gesprochen und zu einer Haftstrafe von 22 Jahren verurteilt. Derzeit ist er im texanischen Fort Worth inhaftiert.