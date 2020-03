Corona-Krise: Keine persönlichen Termine in der Arbeitsagentur

Ich bekomme Arbeitslosengeld, was mache ich, wenn ich dringend Bargeld benötige?

Kommen Sie nicht persönlich zur Arbeitsagentur, denn derzeit gibt es keine persönlichen Vorsprachen. In dringenden Fällen können Sie über 5154 5555 oder muenchen.baz@arbeitsagentur.de einen Termin vereinbaren, bei dem Ihnen dann persönlich Bargeld an einem vereinbarten Ort übergeben wird.