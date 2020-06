Antwort auf Twitter Diese schweren Vorwürfe lässt Justin Bieber nicht auf sich sitzen

Justin Bieber (26, "Changes") hat Anschuldigungen zurückgewiesen, nach denen er 2014 eine Frau sexuell angegriffen haben soll. Der Sänger legte eine Reihe von Beweisen in Form von Quittungen, Social-Media-Posts und Medienberichten vor, um seine Unschuld zu beweisen. Eine Frau hatte offenbar am Samstag über einen anonymen Twitter-Account behauptet, der angebliche Angriff habe am 9. März 2014 in einem Hotel in Austin, Texas, stattgefunden.