Die Linke will nun in einem Antragspaket von SPD-OB Dieter Reiter wissen, ob die Fälle der Stadt bekannt sind (etwa über die Leerstandsmeldeplattform raum-fuer-muenchen.de, wo letztes Jahr 403 Meldungen eingegangen sind) – und wie die Stadt einschreiten will. Etwa an der Zietenstraße in Milbertshofen, wo mutmaßlich 50 von 200 Wohnungen leer stehen. Viele Mieter hätten das Haus "aus Angst vor den Entmietungsstrategien" schon verlassen.