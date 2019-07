Antrag vor Traumkulisse "Riverdale"-Star Vanessa Morgan hat sich verlobt

Im Hintergrund ein rauschender Wasserfall in Mooney Falls im US-Bundesstaat Arizona. Direkt davor ein Pärchen, das sich als "Riverdale"-Star Vanessa Morgan (Rollenname: Antoinette "Toni" Topaz) und ihr Freund Michael Kopech entpuppt. In einem Video, das der Baseball-Star der Chicago White Sox bei Instagram veröffentlicht hat, sank er in besagter Traumkulisse vor seiner Angebeteten auf ein Knie und stellte die Frage aller Fragen - auf die sie natürlich nur eine Antwort geben konnte.