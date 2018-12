Antrag von Anwälten Wird Kevin Spacey nicht vor Gericht erscheinen?

Ende 2017 waren zahlreiche Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey aufgekommen. Anthony Rapp (47, "Star Trek: Discovery") hatte behauptet, dass Spacey ihn belästigt habe, als er erst 14 Jahre alt war. Weitere Anschuldigungen von anderen Personen folgten. Spacey wurde von der Netflix-Serie "House of Cards" gefeuert und tauchte daraufhin ab. Vor kurzem meldete er sich in der Öffentlichkeit zurück, mit einem bizarren Video, das auf YouTube unter dem Titel "Let Me Be Frank" erschien, und in dem er offenbar seine "House of Cards"-Figur Frank Underwood darstellt. Er wendet sich unter anderem mit den Worten an die Zuschauer: "Aber Sie würden ohne Beweise nicht das Schlimmste glauben, oder? Sie würden nicht ohne Fakten ein Urteil fällen, oder?"