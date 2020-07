München - Vor einem Monat hatte die Fraktion ÖDP/FW einen Dringlichkeitsantrag eingereicht und gefordert, dass im Sommer an Plätzen, an denen es besonders heiß wird, autofreie Fußgängerzonen eingerichtet werden. Nach Wiener Vorbild sollten dort Brunnen, Wasserspielen, Pflanzen und anderen Abkühlungsmaßnahmen die "wortwörtlichen Hotspots" aufwerten, wie die Fraktion in einer Pressemitteilung erklärte.