Der von CSU-Stadträtin Ulrike Grimm unterzeichnete Antrag zielt darauf ab, bei neuen Baugebieten in München, an denen auch Kunst am Bau und Kunst im öffentlichen Raum umgesetzt werde, "künftig darauf zu achten, dass Statuen, Brunnen etc. Frauen aus unserer Münchner Geschichte" darstellen.