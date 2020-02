CSU mit Fehler im Antrag

Dass so manche Feinheiten des Dialekts ohne schulische Unterstützung verloren gehen, davon zeugt auch der Antrag der CSU selbst, in dem von "Bayerisch" als Wahlfach die Rede war. In Bezug auf die Sprache nicht ganz korrekt, heißt es in diesem Zusammenhang doch "bairisch".