Unter ihrem alten Namen hätten die städtischen Krankenhäuser viel durchgemacht, sagt Stadträtin Eva Caim. Von der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau über die aufregende Notfallversorgung in der Nacht des Oktoberfest-Attentats bis hin zu den vielen medizinischen Heldentaten, die am Städtischen Klinikum vollbracht worden seien – all das dürfe auf keinen Fall verloren gehen, findet Caim.