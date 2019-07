Der Gedanke: Besonders junge Erwachsene hätten ein hohes Bedürfnis nach Mobilität, erläutert Pretzl in einem von zwei Stadtratsanträgen, die seine Rathaus-CSU am Freitag einreichen will. Die verschiedenen Sharing-Modelle seien besonders gut dazu geeignet, diese Mobilitätsbedürfnisse zu erfüllen.