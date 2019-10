München - Braune Gesinnung und nicht viel im Kopf – das gibt ganz schnell Ärger mit der Justiz. So wie bei einem 37-jährigen Kroaten, der am Mittwochabend in der Ludwigsvorstadt einer Polizeistreife über den Weg lief. Er fing an, den Beamten antisemitische Witze zu erzählen. Als ihn die Polizisten erklärten, dass er sich strafbar mache, plapperte er munter weiter. Zusätzlich riss er den Arm zum Hitler-Gruß hoch.