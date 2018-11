München - In zwei Münchner Stadtvierteln sind Menschen Opfer von fremdenfeindlichen Übergriffen geworden: In Neuhausen und in Moosach. In Neuhausen wartete am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein 23-jähriger aus München an der U-Bahnhaltestelle Maillingerstraße, als ein Mann (34) vorbeikam und ihn anpöbelte.