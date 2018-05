München - David S. († 18), der am 22. Juli 2016 am OEZ neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hat, stand in engem Kontakt zu einem rechtsextremen US-amerikanischen Attentäter. Hätten elf Morde verhindert werden können, wenn sich amerikanische und deutsche Sicherheitsbehörden über ihre Erkenntnisse ausgetauscht und Spuren im Netz weiterverfolgt hätten?