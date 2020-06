Anteilseigner des Traditionsvereins Auch NBA-Star LeBron James feiert Jürgen Klopps Liverpool-Sieg

Der NBA-Star erwarb 2011 Anteile an FC Liverpool. Für zwei Prozent am englischen Traditionsverein bezahlte er damals angeblich 6,5 Millionen US-Dollar. Eine Investition, die sich gelohnt hat: Liverpool konnte durch die jüngsten Erfolge in der Champions- und Premier League seinen Wert seitdem auf über zwei Milliarden Dollar steigern.