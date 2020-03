Benjamin Summa, Sprecher des Münchner Goldhauses Pro Aurum bestätigt: "Was gerade passiert, ist völlig verrückt. Das gab es weder während der Finanzkrise 2008 noch während der Euro-Krise 2015. Wir können unseren Kunden zwar noch Gold liefern, aber nur in limitiertem Umfang. Das heißt: Wir verkaufen wegen der Corona-Krise nur noch online und wickeln maximal 500 Bestellungen am Tag ab. Am Freitag waren die um 10.30 Uhr weg, am Montag um 11 Uhr und gestern um kurz nach 9 Uhr." Pro Aurum beginnt um 8 Uhr mit dem Geschäftsbetrieb.