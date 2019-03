Steigerungsraten in anderen Großstädten fast auf Münchner Niveau

Auch in anderen Großstädten liegen die Steigerungsraten fast auf Münchner Niveau – die Preise tun es freilich noch lange nicht. So wird zum Beispiel auch in Bremen eine Preissteigerung von 15 Prozent erwartet: von 2.070 Euro auf 2.380 Euro pro Quadratmeter. In Düsseldorf geht es um 12 Prozent rauf: von 3.150 Euro auf 3.530 Euro, in Berlin um 13 Prozent von 3.870 Euro auf 4.390 Euro. Alles weit entfernt von Münchner Niveau also. Hier kann sich ohnehin kein Normalverdiener mehr Eigentum leisten.