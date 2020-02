Ansteckung, Symptome, und mehr Die wichtigsten Infos rund um das neuartige Coronavirus

Zehntausende Menschen sind bereits an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es breitet sich derzeit weiter in Deutschland aus. Neben ersten Fällen in München sind auch Infizierte in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gemeldet worden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (39) geht mittlerweile hierzulande von dem "Beginn einer Coronavirus-Epidemie" aus. Alles Wichtige rund um die Atemwegserkrankung lesen Sie hier.