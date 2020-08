Anspruchsvoller Rätselspaß Wir haben die MVV-Rallye getestet. Fazit: unbedingt noch bis zum 7. September teilnehmen!

Diese führt dieses Jahr in zwei entfernte Stadtviertel: in die Graggenau im Herzen der Altstadt und nach Pasing. Anders als sonst machen sich nicht alle Teilnehmer*innen am selben Tag auf den Weg, um die Rätsel zu lösen. Meistens nehmen rund 1500 Münchner*innen an der Stadtrallye teil, und in Zeiten der Pandemie wäre es unsinnig, wenn sie sich an denselben Orten auf den Füßen stehen. Also hat der MVV den Fragebogen ins Internet gestellt, man kann ihn runterladen und sich zu jedem Zeitpunkt bis zum 7. September auf den Weg nach Pasing und in die Graggenau machen.