Brinkmann: "Im Fußball halten Freundschaften lange"

Es ging ja grandios los für die Arminia: 3:0 gegen Bremen und gleich mal Tabellenführer!

Als Tabellenführer sind wir dann zum FC Bayern gefahren, zu Kahn, Ballack, Salihamidzic, Elber und Pizarro. Die hatten dann – wie sie das öfter gern machen – ein paar Jungs gegen uns geschont: Mehmet Scholl saß zum Beispiel auf der Bank. Was ich nie vergessen werde: Unsere Fans hatten T-Shirts mit der Aufschrift ‘Der Tabellenführer lässt grüßen’. Schon beim Warmmachen dachte ich mir so: ‘Die Bayern im eigenen Stadion provozieren? Wenn das mal gut geht!’ Irgendwann stand’s 3:1, und als Elber das 4:1 macht, rief Mehmet Scholl rein: ‘Ansgar, das schafft ihr noch!’

Haben Sie noch Kontakt zu Ex-Kollegen wie Scholl?

Klar sind wir in Kontakt, auch mit Kloppo, meinem alten Zimmerkollegen aus Mainzer Zeiten. An dem Tag, als bekannt wurde, dass ich ins Dschungelcamp gehe (Anfang 2018, d. Red.), hatte ich so einige Whatsapps auf dem Handy: ‘Ansgar, das kannst du nicht machen. Denk an dein Image!’ Hab’ ich zurückgeschrieben: ‘Was für ein Image?’ Aus Liverpool kam um 23 Uhr eine Whatsapp mit dem Text: ‘Weltklasse! Ich gucke jede Folge.’ Dann kamen Bilder von ihm und seiner Frau beim Gucken und Lachen, er mit seinen 78 Zähnen da vorne. Will sagen: Im Fußball halten Freundschaften lange.

Jürgen Klopp ist schon ein ganz besonderer Typ, oder?

Kloppo war schon ein Erlebnis. Wir haben viel gelacht. Oft werde ich gefragt, ob sein Erfolg absehbar war. Nun, das soziale Paket hat er schon gehabt, er war ein Gerechtigkeitsfanatiker, hat studiert, ist ein intelligenter Mann. Und er kann gönnen und sich freuen, wenn es anderen gut geht. Aber Leute, es war doch nicht absehbar, dass der Mainz nach oben bringt, mit Dortmund Meister wird und mit Liverpool die Champions League gewinnt!

Brinkmann: "Es gibt nun ein Filmprojekt mit meiner Wenigkeit"

Sie haben 2009 den A-Trainer gemacht, bislang aber nicht als Coach gearbeitet. Wieso nicht?

Ich arbeite ja im Fußball, mache Lesungen und hab’ seit acht Jahren eine Kolumne im Radiosender 1Live. Die wollten zwei Folgen, haben sich aber so kaputtgelacht, dass acht Jahre daraus geworden sind. Fußball ist meine Basis, gern auch hinter den Kulissen. Ich hatte schon Optionen: Ein Drittligist und ein Zweitligist waren dabei – hab’ ich nicht gemacht. Weil ich diesen Ablauf 20 Jahre lang hatte, von 17 bis 37. Danach war es wirklich so schön rumzucruisen, Longboard zu fahren. Wenn meine Freunde früher gesagt haben ‘Wir fahren zu Rock am Ring’, saß ich freitagmorgens 600 Kilometer lang im Bus – wir sind noch Bus gefahren, nicht geflogen! Und das alles wollte ich nicht mehr. Dafür gibt es nun ein Filmprojekt mit meiner Wenigkeit.

Erzählen Sie!

Das wird spannend. In meinem Fußballerleben war ja ein bisschen Tempo. Ich war ein Wahnsinniger, das muss man nicht verschweigen. Ich hab’ denen gesagt: ‘Wir können in meiner Vergangenheit unterwegs sein, Rückblicke machen, wie ich im Polizeiwagen sitze und weglaufe. Aber ich will auch im Ist-Zustand unterwegs sein, Freunde besuchen wie Campino oder Cantona treffen. Und ich will auch Regie führen.’ Da meinten die: ‘Ansgar, das ist ein Projekt von 1,5 Millionen Euro – wir haben einen Regisseur.’ Hab’ ich gesagt: ‘Könnt ihr euch einrahmen und in die Küche hängen.’ Mit Vorgaben ist schwierig bei mir. Um es kurz zu machen: Das wird richtig krank. Aber gut.

Klingt prima. Wann und wo wird das zu sehen sein?

Wird noch ein bisschen dauern, nicht vor Ende des Jahres. Es wird fünf Folgen geben, 35 bis 45 Minuten lang. Keine baut auf der anderen auf. In die erste Folge knallen wir alles rein, was ich an Wahnsinn auf und neben dem Platz erlebt habe – wer sich das angesehen hat, schaut sich alle fünf an. Und in der letzten Folge schmeiß’ ich ‘ne Fackel auf die Fifa, da sperren sie mich für fünf Monate ein, aber danach geht’s auch weiter.

